Ds Stoccarda: “Guirassy? Stiamo cercando di convincerlo a restare”

Di Serhou Guirassy ha parlato il direttore sportivo dello Stoccarda. Sentiamo le sue parole in merito al suo futuro

Il direttore sportivo dello Stoccarda Fabian Wolhlgemuth ha parlato del futuro di Serhou Guirassy in orbita Milan in vista del mercato estivo scorso e anche a gennaio.

"Nelle ultime due finestre di mercato la prospettiva di partenza è sempre stata ribaltata ed in entrambe le occasioni alla fine è rimasto. Forse troveremo altri punti di connessione o i mezzi per convincerlo a restare . Il nostro tavolo è aperto, la classifica è un pezzo del puzzle che può portare i giocatori a decidere a nostro favore o contro di noi. Lui si sente a suo agio qui".

