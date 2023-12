Dramma Perinetti: “Mia figlia stava lottando da tempo contro l’anoressia”

Lutto nel mondo del calcio. Il noto direttore sportivo Giorgio Perinetti ha perso la figlia. Ecco le sue parole sul dramma...

Un Giorgio Perinetti visibilmente perso ha detto: "Non riusciamo a capire perché nostra figlia si sia lasciata spegnere così. Non riusciamo a capire, non riusciamo a capire. I medici hanno fatto il possibile, sono stati bravissimi".

Ancora le sue parole — “Da tempo stava lottando contro l’anoressia. Lei si preoccupava per me, e mi diceva che tutto andava bene. I professionisti che la seguivano le piacevano, ma forse lo diceva solo per tranquillizzarmi, perché quello preoccupato ero io. Martedì mi hanno chiamato, oggi sarei dovuto tornare da lei per fare il punto". Queste le parole di Giorgio Perinetti al quale vanno le nostre più sentite condolianze.

