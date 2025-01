Dove guardare Milan-Juventus di Supercoppa in tv

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “In Italia verrà trasmessa su Mediaset, su Canale 5. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV : la diretta si aprirà alle 19.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição . Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp”.

Supercoppa fuori dall'Italia

“Per il secondo anno consecutivo la Supercoppa vede la partecipazione di quattro squadre: le prime due classificate della Serie A 2023/24 (Inter e Milan) e le finaliste della Coppa Italia 2023/24 (Juventus e Atalanta). Chi vincerà la sfida tra bianconeri e rossoneri sfiderà in Finale, lunedì 6 gennaio, l'Inter che si è imposta nella prima Semifinale sull'Atalanta per 2-0. Da sottolineare come in Supercoppa Italiana non è prevista la disputa di tempi supplementari: in caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita si deciderà ai calci di rigore”.