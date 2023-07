Donnarumma racconta lo choc: “Ero impotente, terrorizzato per Alessia”

Gianluigi Donnarumma ha raccontato la bruttissima disavventura vissuta con la sua compagna. Intervistato da Libero, l'ex portiere del Milan ha ripercorso la terribile notte tra giovedì e venerdì, in cui ha subito una rapina nella sua casa di Parigi . Le sue parole: "Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare".

Il racconto: "Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto quello che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso e mi sto recando ora dalla polizia francese per cercare di ricostruire con loro tutto l’accaduto. Questa mattina io e la mia fidanzata abbiamo dovuto lasciare l’appartamento per permettere che venissero svolti i sopralluoghi gli accertamenti utili alle indagini e ci siamo temporaneamente appoggiati in un hotel".