Donnarumma: “Milan avanti in Champions? Ottimo segnale per l’Italia”

Sull'approdo del Milan ai quarti di finale di Champions League

"Io sono orgoglioso della mia scelta, sono completamente dentro questo club e non c'è mai stato un minimo dubbio, nessun ripensamento, sono orgoglioso di indossare questa maglia. Purtroppo la Champions si decide per dettagli, sbagli una palla e prendi gol. Bisogna fare più attenzione e stasera purtroppo è andata così. Ora alziamo la testa e andiamo avanti. Milan? E' un gran segnale per il calcio italiano il passaggio del turno, cosa che a noi non è riuscita, sono contento per i miei ex compagni". Queste le parole di Gianluigi Donnarumma in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.