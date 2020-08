Donnarumma cuore rossonero: tranquillità in vista del rinnovo

MILANO – il Milan e Gigio Donnarumma, che hanno la volontà comune di proseguire il loro rapporto, non hanno fretta per il rinnovo del giovane portiere. La situazione pare essere infatti in discesa e un accordo si troverà con ogni probabilità. Insomma, nonostante i frendi negli ingaggi voluti da Elliott, il Milan vuole tenersi stretto il suo giocatore che a soli 21 anni ha avuto il piacere e il privilegio di indossare la fascia di capitano (nelle ultime tre partite) e ha toccato le 200 presenze complessive in rossonero.

