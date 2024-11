Domani h14.15 la conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Milan-Juve

Domani è giorno di vigilia e come di consueto ci sarà la conferenza stampa dove il tecnico rossonero Paulo Fonseca presenterà la sfida alla Juventus in programma sabato alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano . L'appuntamento è per domani alle ore 14.15.

La conferenza stampa di vigilia

Il tecnico del diavolo parlerà in sala stampa alle ore 14.15 e noi de IlMilanista.it seguiremo il diretta live l'evento. Pertanto potrete seguire sul nostro sito il live della conferenza stampa aggiornata in tempo reale in vista del grande evento di sabato: il big match di cartello della 13esima giornata, ovvero Milan vs Juventus.