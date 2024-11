Calciomercato, Milan spettacolare nel 2025: guardate che formazione! | News

Il Milan del futuro dovrà essere assolutamente molto più forte di quello attuale. Questa è la speranza dei tifosi rossoneri, ma anche la volontà dei vertici del club. Cardinale ha fatto capire che vuole competere ai massimi livelli e le ultime news di calciomercato che circolano in orbita Milan parlano effettivamente di nomi e colpi di grande spessore. Come spesso facciamo, dunque, noi abbiamo provato a immaginare come potrebbe essere la formazione del Milan che verrà basandoci proprio sui nomi che circolano in ambiente rossonero. E i risultati sono davvero pazzeschi.