Dodicenne colpito da un fulmine si risveglia: “Forza Milan”

Il giovane calciatore di Chieti, nei giorni scorsi era stato colpito da un fulmine e messo in terapia intensiva a Pescara: oggi il risveglio

Vicenda a lieto fine per un dodicenne di Chieti. Nei giorni scorsi, il giovane calciatore stava per cominciare l'allenamento con la sua squadra, quando è stato colpito da un fulmine. Andato in arresto cardiaco, il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pescara.

Lì il dodicenne è stato rianimato e messo in terapia intensiva in condizioni gravi. Nella giornata di oggi l'emittente locale Rete8 ha dato la buona notizia: il giovane si è risvegliato, pur restando in terapia intensiva.

Il sindaco di Chieti ha raccontato: "Il bambino è stato stubato, ha parlato e la prima cosa che ha detto èForza Milan. Appena i colleghi medici di Pescara lo permetteranno, andrò a trovarlo".

