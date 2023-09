Milan, ora che succede con Caldara? Il destino dell’ultimo esubero

La dirigenza però durante il mercato ha lavorato anche per trovare una sistemazione agli esuberi . E alla fine sono partiti quasi tutti. L'unica eccezione è quella che riguarda Mattia Caldara . E ora il suo futuro potrebbe cambiare.

Secondo Tuttosport, da possibile partente, il difensore potrebbe essere reintegrato in rosa. E anzi Caldara potrebbe anche essere inserito nella lista Uefa, da consegnare entro la mezzanotte di lunedì. Il centrale infatti potrebbe occupare il quarto slot per gli italiani. A essere escluso sarebbe Pellegrino. Intanto, proprio poco fa Fabio Caressa ha svelato la classifica finale della Serie A: "Ecco come arriverà il Milan" <<<