Euro 2024 – Djimsiti: “Dell’Italia ormai sappiamo tutto, cercheremo di…”

In vista di Italia vs Albania di domani ha parlato il difensore nerazzurro Berat Djimsiti. Sentite le sue parole...

In conferenza stampa Berat Djimsiti ha parlato e ha detto: “Domani chiaramente è la prima partita e può cambiare il nostro percorso dovessimo iniziare col piglio giusto. Potrebbe cambiare il discorso qualificazione. Scamacca? Lo conosco molto bene, è da un anno che ci alleniamo insieme, tutti i giorni. Però non abbiamo parlato di questa partita: abbiamo festeggiato insieme quando abbiamo vinto l'Europa League, ma la cosa più interessante è Italia-Albania, non Djimsiti-Scamacca".