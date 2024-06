Mercato Milan | Clamoroso Zirkzee: “Al suo posto può arrivare…” / News

Come vi stiamo raccontando ormai da settimane, il Milan ha scelto Zirkzee e Zirkzee ha scelto il Milan. Il club rossonero vede nell'attaccante olandese il colpo di mercato perfetto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il Milan ha intenzione di pagare al Bologna la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e ha l'accordo economico con il classe 2001. Il problema rimangono le commissioni da pagare all'agente di Zirkzee, l'ormai famosissimo Kia Joorabchian, che chiede ben 10/15 milioni di euro. Cifre che i rossoneri non hanno nessuna intenzione di pagare. Si tratta su questo, che non è un problema secondario. Anzi. Proprio per questo, il Milan sta sondando il mercato alla ricerca di possibili alternative. Alcune, anche totalmente a sorpresa. Noi le abbiamo racchiuse tutte nella nostra gallery, da sfogliare rapidamente un nome dopo l'altro: partiamo subito dal primo <<<