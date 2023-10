Diritti tv, il comunicato della Lega: “Avviata fase di Trattativa Privata”

Il tema dei diritti tv continua a essere all'ordine del giorno. Ecco il comunicato riguardo a quelli della Coppa Italia e Supercoppa Italiana

In casa Milansono ore d'attesa per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma oltre al campo, ci sono altri temi importanti per le società. Il tema dei diritti tv infatti continua a tenere banco. E proprio in tal senso ci sono delle novità.

Il comunicato ufficiale della Lega: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con riferimento all’Invito a presentare Offerte per i Diritti Audiovisivi della Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il Territorio Italiano per le Stagioni 2024/25, 2025/26, 2026/27 procedure riservate a Operatori della comunicazione, pubblicato in data 27 giugno 2023 (“Invito”)

COMUNICA

che in data 2 agosto u.s. è stata avviata la fase di Trattativa Privata e che la Lega Serie A ha provveduto a trasmettere l’Invito a parteciparvi ai singoli Offerenti".

