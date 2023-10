Verso Borussia Dortmund-Milan: i precedenti con l’arbitro Marciniak

Domani il Milan farà visita al Borussia Dortmund per la seconda giornata della fase a gironi: i precedenti con l'arbitro che dirigerà la gara

Dopo la bella vittoria contro la Lazio , il Milan è pronto a rituffarsi nell'atmosfera della Champions League . Domani alle 21 i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, per la seconda giornata della fase a gironi.

Ad arbitrare il match sarà Szymon Marciniak . Il Diavolo ha già incrociato tre volte l'arbitro polacco , con un bilancio in assoluta parità: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta . Il precedente più recente è il quarto di Champions a Napoli della scorsa stagione, terminato 1-1 .

