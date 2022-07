Dionisi: “Berardi il nostro top player, ma il mercato è lungo”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi il quale su Domenico Berardi ha detto: "È riconosciuto da tutti con il top player di questa squadra. Poi un giocatore da solo non vince, però Domenico nel Sassuolo fa la differenza e tutti ne sono consapevoli. E' un giocatore bravo, e come tutti i giocatori bravi è chiacchierato. Vedremo che cosa succederà ". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi il quale si è espresso su Domenico Berardi in ottica mercato.

In diretta a Tutto Mercato Web Radio, nel corso della trasmissione “A Tutto Mercato” è intervenuto il tecnico Giuseppe Papadopulo il quale ha parlato del Milan e sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara ha detto: "Il rinnovo di Maldini e Massara è stato il 1 luglio e rispetto alle altre il Milan si è trovato in ritardo. Dovrà recuperare ". Queste le sue parole in diretta a Tutto Mercato Web Radio, nel corso della trasmissione “A Tutto Mercato”.

"È un gran gol che porterà fortuna in vista della qualificazione. L’1-1 ci sta stretto, ma ci portiamo a casa questo punto sacrosanto - ha dichiarato la rossonera. Ci è capitato il gol loro con quella palla che non sappiamo neanche come è entrata. Nel secondo tempo poi è entrata Bonansea e la ringrazio per l’assist. Consigli per i gol? Non sta a me. Dovremo recuperare energia per il Belgio uscendo dal campo con i tre punti. Abbiamo disputato una partita totalmente diversa da quella contro la Francia, ci teniamo stretto questo risultato e vediamo cosa ci riserverà il futuro". Queste le sue parole in esclusiva a Sky Sport.