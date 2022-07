Dionisi: “Non vedo l’ora che finisca questa sessione di mercato”

In esclusiva dopo la vittoria in amichevole contro il Sudtirol che ha chiuso il ritiro neroverde a Vipiteno, ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi il quale sul mercato in entrata ha detto: "Cosa manca alla squadra? Che chiuda il mercato, che se ne parli sempre meno. Se non ci saranno uscite sarà più facile lavorare, altrimenti faremo di necessità virtù e andremo avanti. L'allenatore deve fare l'allenatore, poi insieme ai dirigenti deve essere trovata la giusta alchimia di squadra. Cerco di rispettare i ruoli, è giusto così". Queste le parole in esclusiva dopo la vittoria in amichevole contro il Sudtirol che ha chiuso il ritiro neroverde a Vipiteno, dove ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi. Ricordiamo che il Milan ha sempre nel taccuino i nomi di Domenico Berardi e Hamed Junior Traore per quanto riguarda il Sassuolo.