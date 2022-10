Dalle 12 di oggi al via la vendita per i biglietti di Dinamo Zagabria-Milan

"AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Dinamo Zagabria-Milan, in programma martedì 25 ottobre alle 21.00 allo stadio Maksimir, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it secondo le seguenti modalità: Vendita riservata agli abbonati: a partire da giovedì 13 ottobre alle ore 12.00 e fino a lunedì 17 ottobre alle 23.59. Titolari di CRN: da martedì 18 ottobre alle ore 12.00, vendita degli eventuali posti rimasti disponibili".

"Per l'acquisto dei tagliandi per Dinamo Zagabria-Milan, al costo di 22€ cadauno, sarà necessario essere possessori della carta Cuore Rossonero e i biglietti non potranno essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF sulla quale sarà indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto". Questo il comunicato ufficiale del Milan a riguardo. <<<Nel mentre a Milanello si continua a limare la distanza per il rinnovo di Rafael Leao. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo!>>>