Di Livio: “Milan, Inter, Napoli e Lazio avranno le coppe e la Juve deve…”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato dell'imminente inizio delle coppe europee per le grandi, tra cui il Milan, e della lotta Scudetto

Il campionato di Serie A ci ha dato un assaggio con le prime tre giornate, prima di fermarsi per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. In questo scorcio, Milan e Inter hanno brillato, arrivando alla sosta a punteggio pieno.

Dietro alle milanesi c'è la Juventus . I bianconeri hanno collezionato 7 punti e sono in scia delle due capoliste. A proposito della Vecchia Signora, Angelo Di Livio ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni della Rai.

Le sue parole: " Adesso arriveranno le competizioni internazionali , quindi Milan, Inter, Napoli e Lazio, dovranno giocare tre partite a settimana. La Juventus quindi ci deve assolutamente provare . Ormai sono 2-3 anni che non vince lo Scudetto, la Juve deve sempre lottare per vincerlo".

