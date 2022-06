Dida: “Pioli è una persona fantastica, i giocatori lo seguono”

L'ex portiere rossonero Nelson Dida ha parlato del Milan e in particolar modo di Stefano Pioli: le sue parole

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il preparatore dei portieri del Milan ed ex portiere del diavolo Nelson Dida il quale su Stefano Pioli ha detto: "E' una persona fantastica, ha tante qualità. Ha dimostrato di avere la squadra in mano, i giocatori lo seguono e credono in quello che propone. Ha fatto bene a rimanere al Milan, ha potenziale e può fare ancora tanto. Può migliorare questa squadra". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato Nelson Dida.

Dei giovani talenti italiani ha invece parlato Guido Angelozzi

Il responsabile dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato a Sky Sport e in primo luogo ha parlato di Fedrico Gatti, ormai ex giocatore del club giallazzurro: “Secondo me, lo dico da parecchio tempo e devo fare i complimenti a Cherubini, Gatti può giocare nella Juve, Inter o Milan. O anche nel City di Guardiola perché è un ragazzo che ha fisicità, tecnica e velocità. E' un predestinato. Poi sarà Allegri a decidere se potrà giocare o meno ma potenzialmente è un giocatore da grande club". Queste le lodi del responsabile dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi nei confronti di Federico Gatti.

Guido Angelozzi ha toccato poi un argomento molto delicato

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha poi parlato dei giovani talenti italiani e ha detto: "In questo momento l'unico coraggioso è Roberto Mancini che sta dimostrando di avere competenza e coraggio. Il resto delle società italiane, a parte il Sassuolo e qualche altra società, sono poco coraggiose a mettere in campo giocatori giovani e ne risente la nazionale. Se tutti seguissimo questo esempio, fra qualche anno avremmo grandi risultati per la nazionale". Queste le parole del responsabile dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi il quale ha parlato a Sky Sport.

