Dida: “Maignan deve rimanere per forza, il Milan non può perderlo”

Nelson Dida ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, a margine del torneo di padel organizzato per la dodicesima edizione dell'Aspria Charity Open. L'ex portiere del Milan ha detto la sua su alcuni singoli e del tecnico.

Su Maignan: "Su Mike io non ho dubbi perché l'ho allenato e sono convinto che diventerà il più forte del mondo. Tra i pali è fortissimo e il gioco di Fonseca, che lo coinvolge ancora di più, ne esalterà la bravura con i piedi. Rinnovo? Deve rimanere per forza. Non possiamo perderlo!".