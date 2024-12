Milan, per i tifosi c’è il calendario dell’Avvento Rossonero

Come era successo nel 2023, anche quest'anno ci sarà il calendario dell'Avvento Rossonero. Il sito ufficiale del Milan ha fornito i dettagli. Le info: "Dopo le oltre 150mila partecipazioni dell'anno scorso, dal 1° al 24 dicembre, nel mese delle celebrazioni per il 125° anniversario del Club , torna l'atteso appuntamento con il Calendario dell'Avvento Rossonero : un'occasione speciale per celebrare la storia del Milan e vincere premi esclusivi ogni giorno .

Non perdere questa opportunità unica per vivere lo spirito natalizio in perfetto stile rossonero e celebrare un traguardo storico per il Club. Per partecipare e scoprire tutti i dettagli, visita together.acmilan.com". (acmilan.com)