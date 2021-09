Dicono di M…ilan – Le parole dell’8 settembre

Ecco le parole del giorno sul mondo Milan racchiuse nella rubrica de IlMilanista.it Dicono di M...ilan

CARLO PELLEGATTI SUL SUO CANALE YOUTUBE - "Probabilmente Ibra torna dal primo minuto. Lo azzardo perché ha effettuato un bell’allenamento. È chiaro che non abbia ancora i novanta minuti nella gambe, però lui è intelligente e sa gestirsi come un cavallo da corsa. Pioli ha detto in un’intervista che potrebbe giocare assieme a Giroud in futuro, spettacolo nello spettacolo. Domenica prossima probabilmente Franck Kessié giocherà dal primo minuto. Per me è una bella notizia perché quando gioca nel Milan lo rende più forte. Quindi avere o non avere Franck Kessié in questo momento cambia. È un giocatore che non sta rinnovando però che in campo, secondo me, dimentica il contratto e lo dimentico anch’io, anche perché tutti questi sofismi: “Sì, ma tirerà indietro la gamba”, “Sì, ma ha già l’offerta e quindi non gioca più per il Milan”… Ma vi pare che una squadra ha in campo Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Simon Kjaer, Maignan, Ante Rebic, Davide Calabria, Theo Hernandez e Franck Kessié, secondo qualcuno, tira indietro la gamba con questi che lo stanno guardando? Fabio Capello, pur avendo già dichiarato che sarebbe andato al Real Madrid, vinse uno Scudetto sulla panchina del Milan".