Dicono di M…ilan: le parole del 8 febbraio

MILANO – Il Milan nella giornata di ieri ha battuto per 4 a 0 il Crotone di Giovanni Stroppa. Ecco le parole degli addetti ai lavori:

GIUSEPPE CRUCIANI A “TUTTI CONVOCATI” – “Penso che il Milan sia da scudetto e ha capito di poterlo vincere, bisogna capire se la crisi societaria dell’Inter si rifletterà sulla squadra. Il Milan ha trovato una quadra di tutto come anche la Lazio“.

ALESSIO TACCHINARDI A PRESSING – “Io ho avuto la fortuna di giocare con Ibrahimovic nella mia carriera e devo dire che un tesoro per questa squadra. Quando c’è un po’ di pressione, lui la toglie. Pretende sempre il massimo in campo e in allenamento, vuole sempre alzare l’asticella. Ibra è veramente stimolante“.

STEFANO DE GRANDIS A SKY SPORT – “Continua il sogno dello scudetto per il Milan. I rossoneri non erano partiti per vincere il campionato, ma continuano a rimanere in testa. Leao ha fatto una grande partita e Ibrahimovic ha fatto 2 gol. Il Milan ha servito il poker nonostante la vittoria dell’Inter che si faceva minacciosa, hanno messo in evidenza tutto il potenziale dopo un primo tempo non brillante“.

RICCARDO CUCCHI SU TWITTER – “Il Milan conserva il primo posto. Vittoria netta e mai in discussione. Complimenti a Ibrahimovic per aver superato quota 500 gol. Ma le notizie più importanti per i rossoneri sono il rientro di Calhanoglu e quello imminente di Bennacer. Il Milan c’è, eccome..“. Ecco il post completo:

LUCA MARCHEGIANI A SKY SPORT – “Senza nulla togliere alle vittorie con Cagliari, Bologna e Crotone, mi aspetto una risposta dal Milan contro le big nelle prossime partite. I match contro Inter e Roma saranno dei test importanti”.

GIUSEPPE BERGOMI A SKY SPORT – “Ho sempre ritenuto il Milan molto profondo nella rosa, ora con i nuovi acquisti ancora di più. Continua a giocare bene. Ieri dopo l’imbarazzo iniziale, il Milan ha segnato e poi ha subito dominato la partita. È una squadra con qualità, velocità e forza fisica davanti, e mancava anche Calhanoglu dall’inizio, che è il titolare dietro la punta. Leao? Lo puoi mettere dappertutto“. STEFANO ANTONELLI A TUTTOMERCATOWEB – “Il Milan con Mandzukic ha dato un grande segnale. Ha fatto un buonissimo mercato il Verona con Sturaro e Lasagna”. SANDRO PICCININI A SKY SPORT – “Il Milan è diventato consapevole della sua forza. E questa l’ha raggiunta nella sconfitta con la Juventus. La squadra è riuscita ad assorbire anche la batosta con l’Atalanta. Questa reazione ha fatto crescere la squadra ed ha aumentato la consapevolezza nei propri mezzi”.