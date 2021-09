Dicono di M…ilan – Le parole del 23 settembre

Ecco le parole della giornata sull'universo del Milan di oggi, 23 settembre 2021 raccolte in Dicono di M...ilan

FULVIO COLLOVATI A TUTTOMERCATOWEB.COM - "Mi colpisce il fatto che quella rossonera innanzitutto è una squadra che sta bene fisicamente: deve fare a meno di giocatori come Ibra, Giroud, Kessiè e Kjaer ma gioca comunque allo stesso ritmo e con entusiasmo. E' vero che ieri fino al 70esimo la gara era ancora sullo 0-0 ma il Milan corre, crea e in difesa subisce poco. E' una squadra equilibrata".

ALESSANDRO PLIZZARI SU INSTAGRAM - "Operazione riuscita. Ora un po’ di riposo per tornare più in forma che mai!". Il post completo:

LUIGI CAGNI AI MICROFONI DI RADIOBIANCONERA - “L’unico problema che può avere la Juventus è che non deve raggiungere una squadra sola, sono almeno tre quelle forti e da Scudetto. A me piace molto il Milan per quello che sta facendo nell’ultimo periodo. Mi ha impressionato anche come gioco. L’Inter è una squadra rodata che con Inzaghi ha trovato libertà e leggerezza. Il Napoli sotto l’aspetto offensivo è una delle più forti”.