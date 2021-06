Dicono di M…ilan – Le parole del 15 giugno

Ecco le parole della giornata raccolta nella rubrica de IlMilanista.it "Dicono di M...ilan"

Redazione Il Milanista

STEFANO CUOCHI A TUTTOMERCATOWEB - "Quando Ibrahimovic ha rinnovato stava bene, speriamo che non debba operarsi, è stato imprescindibile e rinnovargli il contratto era una cosa dovuta. Servono due attaccanti, uno forte e giovane e uno esperto".

FABRIZIO BIASIN SU TUTTOMERCATOWEB - "Poi il Milan proverà in tutti i modi a trovare la formula per Giroud. Dzeko è un’alternativa messa “in caldo” una decina di giorni fa, ma è anche vero che ogni sessione di mercato diamo il bosniaco lontano da Roma e, alla fine, è nella capitale da più tempo di Romolo".

PAOLO CONDO' A SKY SPORT - "Pioli è riuscito a parlare ai giocatori del Milan. È riuscito a far capire ai suoi giocatori che la loro consapevolezza si poteva spostare più avanti anche rispetto a quella che era l’idea che comunemente si aveva di tutti loro. Li ha convinti talmente bene che anche lui ha acquisito una nuova consapevolezza del suo valore, che fino a questo momento, soprattutto nelle seconde stagioni, tirava verso il negativo".

CARLO PELLEGATTI SUL SUO CANALE YOUTUBE - "La trattativa Tonali preoccupa i tifosi del Milan. Si pensava che entro il 16 giugno, giorno in cui scade la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, la situazione fosse chiarita. Il Milan ha invece chiesto un ulteriore sconto a Cellino, che è rimasto perplesso visto che era già andato incontro alle richieste dei rossoneri, dimezzando il bonus da 10 a 5 milioni di euro. In queste ore si parla anche di un contatto tra il Brescia e Allegri per Tonali. I tifosi milanisti sono affezionati a Tonali, un giocatore che, nonostante una stagione non molto brillante, rappresenta un po' il Donadoni del presidente Berlusconi. Ci sono però ancora delle valutazioni all'interno del Milan che non permettono di chiudere la trattativa. Come finirà? Io credo che alla fine Tonali rimarrà al Milan. Il club rossonero non vuole ripetere l'errore fatto in passato con Locatelli. Tonali ha 20 anni, ci sono valutazioni interne dovute anche al costo del giocatore. Alla fine penso che Tonali rimarrà in rossonero, ma non credo che questa vicenda possa chiudersi tra oggi e domani. Il Milan non ha fretta, ha parlato con il ragazzo per tranquillizzarlo, Sandro vuole rimanere in rossonero. E' una situazione è questa, si è un po' complicata. Il Diavolo inserirà Olzer nella trattativa, ma si parla anche di Lorenzo Colombo in queste ore. C'è qualcosa da verificare all'interno del Milan".

GIANNI DI MARZIO A TMW RADIO - "Credo che sia Berardi che Locatelli dovrebbero ringraziare De Zerbi che li ha sistemati bene mentalmente soprattutto. Le big sono coperte come esterni, vedi il Napoli. Al Milan Berardi non sarebbe valorizzato. Per me dovrebbe andare in Premier".

GABRIELE GRAVINA A SKY SPORT - "Abbiamo deciso di far fare il corso di primo soccorso ai giocatori. Abbiamo vissuto tutti quegli attimi di panico, avendo un blocco psicologico. I nostri cuori si sono fermati insieme al suo. Adesso dobbiamo dare una risposta, i medici hanno elogiato Kjaer per l'intervento decisivo, quindi dobbiamo far sì che tutti gli atleti in campo, con tecnici e addetti ai lavori, possano avere una conoscenza elementare. Speriamo che non succeda più, ma nel caso vogliamo e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo poi anche cercare le cause di ciò che è successo a Eriksen. Inizieremo prestissimo con la nostra commissione medica, stiamo già lavorando e faremo un protocollo sua per le società professionistiche che per quelle dilettantistiche".

ANDREA COSTA (SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE) A NSL RADIO - “Sulla capienza degli spettatori all'interno dello stadio in occasione degli Europei noi abbiamo dato la disponibilità del pubblico al 25% mesi fa, in un momento in cui il nostro paese era in una fase in cui i contagi ed i decessi erano alti. Se i dati continueranno ad essere questi di oggi e quindi con un progressivo miglioramento, è ragionevole pensare che la prossima stagione inizierà col pubblico in presenza e che la percentuale del 25% potrà essere superata con un percorso graduale perché anche mandare i tifosi allo stadio significa dare un segnale di ritorno alla normalità all’intero paese. Aver visto 16 mila persona allo Stadio Olimpico, al di là della passione calcistica è stato un segnale di fiducia per tutti gli italiani”.

CICCIO VALENTI A RADIO 24 - "Da interista non vedo l'ora di applaudire Kjaer all'entrata in campo nel prossimo derby. Il comandare alla propria squadra di fare scudo è una cosa che prescinde dal pronto soccorso".

GIOVANNI SARTORI A TUTTOMERCATOWEB - "Devo dire la verità mi aspettavo un po' come tutti un mercato con prezzi ridotti rispetto al passato. Invece, in questa fase, sta accadendo il contrario: tutti provano a vendere un giocatore a cifre altissime cercando di sistemare situazioni complicate. Non so per quale motivo. Per ora è un mercato bloccato: pochi soldi che circolano e costi di cartellini (ma non solo) che sono davvero esorbitanti".

GIANLUIGI BUFFON A SKY SPORT - “Scelta giusta di Donnarumma andare al PSG? Non mi permetto di entrare nel merito delle scelte di Gigio. So però che è un portiere che può avere l’opportunità di scrivere la storia del ruolo e di vincere la concorrenza di chiunque. Anche se per un anno dovesse giocare a intermittenza, non ci sarebbe nulla da eccepire. Quando sei nelle grandissime squadre è così, soprattutto con un progetto a lunga scadenza. Donnarumma secondo me vive questo Europeo e questo momento con grande entusiasmo. Non credo sia disturbato da quello che succede intorno al suo futuro”.

ALBERTO CERRUTI A TMW RADIO - "Io da tempo dico che sia un giocatore sopravvalutato. Credo che il Milan possa trovare giocatori migliori, come De Paul. Doveva cederlo prima quando poteva ricavare un bel gruzzolo. Se dovesse partire, il Milan non ne soffrirà".

GIANLUCA DI MARZIO A SKY SPORT - "Laxalt alla Dinamo Mosca, operazione in via di conclusione per 4 milioni di euro. Per quanto riguarda le entrate attenzione ad Adli, classe 2000 del Tolosa, è un esterno d’attacco che può arrivare al posto di Castillejo che ha una richiesta in Spagna da parte del Betis".