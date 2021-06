Dicono di M…ilan – Le parole del 10 giugno

Ecco le parole della giornata raccolte dalla redazione de IlMilanista.it sul mondo rossonero

ANTE REBIC DAL RITIRO DELLA CROAZIA - "(Sulla mancata convocazione di Tomori dall'Inghilterra) Onestamente sono un po' sorpreso perché dalla loro scelta sui difensori sembrano che tutti abbiano le stesse caratteristiche. Fikayo è aggressivo e veloce. Abbiamo parlato e lui mi ha detto che non credeva che sarebbe stato convocato. Quindi sono un po' sorpreso".

ANDRIY SHEVCHENKO SU INSTAGRAM - "Buon compleanno Carlo! Grazie per tutto!"

ENRICO ALBERTOSI A TUTTOMERCATOWEB.COM -"Donnarumma? Ormai pare sia già andato al PSG. Credo sia tranquillo, con quel che guadagna..."

THEO HERNANDEZ SU TWITTER - "Happy birthday Rafael Leao!". Il post completo:

GIANCARLO ABETE A TMW RADIO - "Se Donnarumma tornerà mai al Milan o in Italia? Se è tornato Buffon… Tornerà anche Donnarumma!".

AS - "Il 3 agosto compirà 22 anni, un'età perfetta per mostrare tutto il suo talento al Real Madrid. Sembra assurdo condannarlo a un altro Erasmus nella Milano di Ibrahimovic e Theo; Brahim è un calciatore che fa del dribbling nello stretto un marchio di fabbrica, è devastante nell'uno contro uno, ha fantasia e fa venire il mal di denti agli avversari. Ancelotti ora deve metterlo alla prova e accendere il semaforo verde. Anche se ci sono elementi come Lucas Vázquez, Rodrygo, Asensio e Bale. Meglio cancellare il giocatore di golf e salvare il giocatore di calcio. Brahim viene mille volte prima di Gareth".

GIANLUCA DI MARZIO SU TWITTER - "Laxalt ad un passo dalla Dinamo Mosca". Il post completo

JANNE ANDERSSON IN CONFERENZA STAMPA - "Ho avuto contatti con Zlatan. Non è così avanti nel recupero, come avevamo capito fin dall'inizio. Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione. L'avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l'occasione per controllare quando questa situazione si è presentata."

HAKAN CALHANOGLU A SKY SPORT -"Per me sarà una partita molto speciale. Gioco in Italia, e scendere in campo in una città italiana è speciale per me e per i miei compagni di squadra turchi che giocano per le squadra italiane. Ho parlato anche con Bonucci al telefono è stata una conversazione divertente. Conoscono bene la nostra squadra, conoscono i nostri giocatori. Ci prendono sul serio".

GIANLUCA DI MARZIO A SKY SPORT - "Massimiliano Allegri ha fatto una scelta coraggiosa e rischiosa dicendo no a Gianluigi Donnarumma. Allegri ha detto che il titolare alla Juventus è Wojciech Szczesny perché lo ritiene fra i primi 4 portieri più forte del mondo. Donnarumma non era facile da inserire nella Juventus perché Szczesny ha ancora 3 anni di contratto, perciò non potevi nemmeno pensare di prendere Donnarumma e alternarlo con il polacco. Per questo motivo Allegri ha preferito tenere Szczesny, rinunciando alla possibilità di prendere Donnarumma a parametro zero. Calhanolgu? Non ha ancora deciso il suo futuro, sta rivalutando l’offerta del Milan. Prima sembrava scontato un suo addio, ora non è detto che vada via perché sta piano piano rivalutando la proposta rossonera. Non è detto comunque che rinnovi, ma nemmeno che vada via”.

MARCO DE MARCHI A TMW RADIO - "La difficoltà che sembra esserci, o esserci stata, è quella di rimanere incastrati. Lo dico anche con stima verso Paolo Maldini, in questi anni si è rivelato un dirigente di livello e, quasi a sorpresa, ha deciso di andare avanti. Senza neanche dire più nulla a Donnarumma ha agito, un gesto importante".

FATIH TERIM A IL CORRIERE DELLO SPORT - "Resto un amante del calcio italiano. Quando ci sono partite diurne, i miei assistenti mi avvertono e guardiamo qualunque partita di Serie A ci sia in quel momento nella nostra sala analisi a Florya. Sono molto contento che il Milan di Calhanoglu sia tornato in Champions in questa stagione. Un club leggendario che dovrebbe essere sempre al top. Sono molto dispiaciuto invece per le difficoltà della Fiorentina ma ho fiducia nel riscatto".

OSCAR DAMIANI A SKY SPORT - "È necessariamente l'alternativa a Ibra. Giroud è un finalizzatore mancino, forte di testa. Non è più giovanissimo, ma è un ragazzo molto serio e forte: potrebbe essere un attaccante che può fare molto comodo al Milan. Gli attaccanti in Europa costano tanto, allora il Milan prende un giocatore svincolato come Giroud: è una scommessa tra virgolette, in carriera ha segnato tanto. Secondo me è una buona scelta".

SEBASTIANO ROSSI A TELENOVA - "Secondo me il Milan non ha fatto un'impresa, perché il Milan era partito bene ed è ripartito dopo un periodo di sbandamento arrivando secondo. Secondo posto super meritato".