Mercato Milan – “C’è l’intesa”. Beffate due big europee

La stagione terminata da poche settimane ha consegnato la consapevolezza di una squadra dalla spina dorsale di un livello molto alto. Maignan non sarà Donnarumma, ma è un ottimo portiere. Kjaer e Tomori sono una coppia da top club europeo. Kessie è fra i migliori centrocampisti in circolazione. Sulla trequarti ci sono calciatori di assoluto valore come Rebic, Calhanoglu, Leao etc. , c'è la possibilità di migliorare, così come nel ruolo di centravanti, dove il solo Ibra non basta. Fra l'8 e il 12 luglio il Diavolo riprenderà la preparazione e nelle proprie fila potrebbe figurare un profilo premiato come il migliore del suo campionato<<<