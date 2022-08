Serafini: “Leao l’unico che fa la differenza. Bisogna trattenerlo!”

È iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione del Milan, che ha battuto i bianconeri in casa per quattro reti a due. Ci sono molte cose da migliorare, ma gli uomini di Pioli hanno dimostrato di essere sostanzialmente rimasti gli stessi. Proprio della vittoria dei rossoneri e del rinnovo di Leao ha parlato Luca Serafini, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Ecco le parole del giornalista: “Io in questi meccanismi faccio fatica ad entrare, sono situazioni che possono evolversi in giro di un’ora. Ora ad esempio sei al Milan, hai appena vinto uno scudetto, non prendi tantissimo ma hai la possibilità di prendere il triplo, allora firmi. Ma domani mattina magari chiama l’arabo, chiama lo sceicco, chiama il PSG, chiama chi ti pare che ti comincia a offrire e allora la situazione cambia”.