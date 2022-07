Pellegatti: “Milan, prendi questo giocatore per il centrocampo!”

Carlo Pellegatti ha fatto il nome di un giocatore che secondo lui sarebbe idoneo per il centrocampo del Milan.

Redazione Il Milanista

Sul proprio profilo YouTube Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan e ha suggerito un nome per il centrocampo: “Mi permetto di suggerire un nome di un giocatore che conosco bene, che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per essere un giocatore del Milan. Questo giocatore si chiama Loftus-Cheek. Ha un costo relativo, di quindici o diciotto milioni di euro ed un ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. L’ho visto giocare tante volte, è in vendita. Il Chelsea non credo abbia l’intenzione di confermarlo alla scadenza del contratto. È un giocatore di rendimento, bravo nel box to box, completo. È un giocatore che farebbe sicuramente alzare la caratura del Milan, che prenderebbe un centrocampista di livello, un giocatore molto poliedrico e duttile”.

Invece durante la trasmissione Filo rossonero, ha dichiarato chi l’ha colpito di più in allenamento: “Mi ha colpito Adli e per volontà, corsa e qualità. Mi è piaciuto anche Rebic che sono convinto sarà una sorpresa importante di questo campionato nella continuità, nella presenza e nell’essere decisivo”.

Su De Ketelaere:“Partiamo da presupposto che il Milan valuta 30 milioni e anche un filino meno De Ketelaere. Lui è un talento, un giocatore di prospetto, però è sempre un giocatore che ha giocato nel Bruges che non è un top club e per questo il Milan fa la sua valutazione. Abbiamo offerto 28 milioni più tre di bonus e non credo si offrirà di più. Nel caso ci sarebbe il piano B che è Ziyech che sicuramente è più giocatore d’esperienza, di qualità, di caratura internazionale. Vediamo se da parte del Bruges c’è la volontà di chiudere”.

Se il Milan può davvero offrire sei milioni a Leao:“La notizia è stata scritta da colleghi autorevoli e quindi avranno avuto dei riscontri. Io, nonostante tutto, faccio un po’ di fatica a pensare che il Milan arrivi a sei milioni perchè penso che loro temono di mettere in subbuglio lo spogliatoio. Però una cosa va detta. In società devono capire che la famosa soglia del quattro e mezzo va alzata perchè altrimenti è difficile raggiungere i grandi giocatori e non perderli”.