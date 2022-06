Tacopina: “Ho parlato con Maldini e Massara per Colombo”

Il presidente della Spal Joe Tacopina ha rilasciato delle dichiarazioni su Lorenzo Colombo e sulla volontà di riprenderlo dal Milan.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan non è fatto soltanto di nomi in entrata, ma anche di nomi in uscita. Tra quest’ultimi c’è sicuramente quello di Lorenzo Colombo, che ha disputato un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Spal. Di lui ha parlato proprio il presidente dei ferraresi Joe Tacopina che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Estense.Com:

Su Lorenzo Colombo: “Per Lorenzo ho parlato sia con Maldini che con Massara. A noi ovviamente piacerebbe riaverlo, ma sta al Milan decidere se preferiscano che il ragazzo abbia un’opportunità in un club di Serie A o se mandarlo nuovamente a fare esperienza in B. Se così fosse, la Spal si candida ad averlo ancora in squadra, ma al momento non ho ancora chiarezza di quello che sarà. Ema? Lo amo moltissimo, non solo per quello che ha fatto contro Perugia e Brescia. È un ragazzo d’oro. Mi ha chiamato un mese fa, dicendomi che la sua volontà è quella di restare a Ferrara. Ovviamente mi piacerebbe trovare un accordo e tenerlo ancora qua. Quando un giocatore ti chiama e ti esprime in maniera diretta la sua volontà, è una cosa da tener in considerazione”.

Sulla cessione di Francesco Vicari: “Non so se abbia chiesto lui di andare via, ma probabilmente è il momento che questo succeda”. alla cessione di Francesco Vicari, “Vogliamo partire con un progetto diverso ed è nella natura delle cose che certi rapporti finiscano. A volte c’è bisogno di rinnovare e rinfrescare l’ambiente. Nell’ultima stagione Francesco ha incontrato molte difficoltà e lui per primo ha bisogno di stimoli diversi. Non si tratta di puntargli il dito contro, ma ci sono situazioni in cui è il caso di ripartire daccapo per il bene di tutti”.

Sull’addio di Luca Mora: “Gli voglio bene, lo adoro e ammiro. Ha fatto parte e farà per sempre parte della storia di questo club perchè penso stato uno dei giocatori più forti e rappresentativi della Spal, dandoci una grossa mano nell’ultimo anno. Sono stato fortunato ad averlo incontrato. Tutte le storie però prima o poi finiscono. Penso che qualsiasi cosa farà nella sua vita avrà successo perchè prima di tutto è una persona con dei valori umani importanti”.