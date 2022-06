Pellegatti: “Botman vuole il Milan, ma se dovesse inserirsi il PSG…”

Sono passate poche settimane da quando il Milan ha vinto lo scudetto, ma la società meneghina non ha mai smesso di lavorare sul mercato. Lo scopo della dirigenza rossonera è quello di migliorare una rosa già molto competitiva, che ha permesso di vincere il titolo del campionato. La voglia della società è ovviamente di replicare quanto di buono fatto quest’anno e, se possibile, di migliorare ancora di più. Per tale motivo la dirigenza ha già trovato alcuni profili ideali da tesserare.

Sui due obiettivi rossoneri: "Ieri c’è stato il CdA del Lille e c’erano due piani da sottoporre alla Direction Nationale du Contrôle de Gestion. C’era un piano presentato dalla Merlyn Advisors, fondo proprietario del Lille. Ma c’era un piano del presidente Olivier Letang. Le due parti del Lille sono in conflitto. Lunedì, secondo quanto mi riporta il collega dell’Equipe Joel Domenighetti, ci sarà la risposta della Direzione che all’80% dovrebbe dare credito alla proposta di Letang. Il Lille sta valutando se iniziare la campagna acquisti e vendite dal primo di luglio, per questioni di bilancio. Già l’operazione Yorke dallo Strasburgo dovrebbe slittare ai primi di luglio. Dunque il Milan dovrà aspettare per avere Botman e Sanches. A Lille danno sicuramente Renato Sanches come futuro giocatore del Milan".