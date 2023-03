Sala: “Nuovo stadio? Sono preoccupato, ma non mollo. Su La Maura…”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato nuovamente la questione riguardante il nuovo stadio di Milan e Inter

Redazione Il Milanista

Da mesi ormai non si fa altro che parlare del futuro di San Siro. Milan e Inter sembravano aver trovato un’intesa con il Comune di Milano, ma negli ultimi tempi la situazione si è completamente rovesciata. Ad oggi il Milan sembra più intenzionato a costruire uno stadio di proprietà piuttosto che accettare un progetto per un impianto condiviso con i nerazzurri. La società rossonera sta anche valutando di realizzare il nuovo stadio in un’area diversa rispetto a San Siro.

Proprio della questione riguardante il nuovo stadio è tornato a parlare il Sindaco Giuseppe Sala. Al termine dell'inaugurazione del parco in Porta Vittoria, il Primo Cittadino milanese ha dichiarato: "Sono preoccupato ma non sono uno che molla, quindi credo che sia ancora una partita da gestire. Ad oggi io non posso esprimere altre opinioni pubblicamente perché sto aspettando due cose”.

Nello specifico: “La prima è se le squadre che tra loro avevano firmato un memorandum per il nuovo Meazza vicino al Meazza a questo punto mi segnalano che vogliono abbandonare quel percorso. La seconda, invece, riguarda nel dettaglio il Milan che, come promesso, in tre settimane, presenti un progetto che sia più di una idea per La Maura. Fino a che non avvengono queste due cose io non ho oggettivamente altro da dire".