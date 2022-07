Raimondi: “Sanches pronto ad accettare il Milan, c’è fiducia anche per…”

Il Milan sta completando il ritiro estivo al centro sportivo di Milanello per arrivare preparato all’inizio del campionato. La prima giornata infatti è in programma per sabato 13 agosto e i rossoneri sanno di non poter sbagliare l’approccio alla gara. Tutti gli occhi saranno puntati sui Campioni d’Italia e di certo gli uomini di Pioli non vogliono deludere le aspettative. L’obiettivo della stagione infatti è di tentare l’impresa e conquistare lo scudetto per la seconda volta di fila. Riuscirci non sarà semplice, per questo i diavoli hanno bisogno di rinforzi. La dirigenza sta lavorando per acquistare i profili migliori per le esigenze di Pioli e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.