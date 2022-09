Mancini: “Tonali non si è mai allenato con noi. Non sta bene e credo che…”

Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano per preparare le due sfide contro l’Inghilterra e Ungheria (in programma rispettivamente il 23 e 26 settembre). Tuttavia non arrivano buone notizie dal ritiro per quanto riguarda Tonali. Il centrocampista rossonero non si è mai allenato con il resto della squadra e la sensazione è che possa tornare a Milanello prima del previsto. A comunicarlo è stato lo stesso ct Roberto Mancini, che ha preso la parola durante la conferenza stampa della viglia del match contro gli inglesi per la Nations League. Sulla condizione fisica di Tonali ha dichiarato: “Sandro non s’è mai allenato con noi. Provavamo a recuperarlo per Budapest, ma non sta benissimo e credo che lo rimanderemo a casa”.