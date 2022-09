Milan, parte oggi la vendita libera dei ticket per il match contro i bianconeri

Dopo sette giornate di Serie A, il campionato si è fermato per la prima pausa Nazionali. Gli uomini di Pioli, che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, continuano ad allenarsi a Milanello. I rossoneri cominciano a preparare la prossima sfida contro i toscani del 1 ottobre, nonostante le molte assenze. Il tecnico rossonero spera di poter recuperare alcune pedine fondamentali durante questa sosta, così da avere più cambi a disposizione. Il prossimo mese e mezzo infatti sarà molto intenso, con il Milan che si troverà a giocare ogni tre giorni.

Il primo big match del mese di ottobre è in programma sabato 8 . A San Siro alle 18 sono attesi i bianconeri, per la nona giornata di campionato. Da martedì 20 settembre è iniziata la vendita dei biglietti per questo attesissimo big match, ma la prima fase riguardava soltanto gli abbonati della stagione. Dalle 12 di oggi giovedì 22 settembre scatta invece la vendita libera e continuerà fino ad esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per la 240esima sfida tra rossoneri e bianconeri parte da €49. I ticket per questo big match possono essere acquistati online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan oppure sui circuiti Vivaticket. La speranza del club meneghino è di avere San Siro completamente sold out, come successo finora in ogni giornata in casa.