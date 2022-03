Giuliani: “Pioli ha una forza calma. Grande scelta di Maldini”

Il giornalista Fulvio Giuliani ha parlato della vittoria di ieri sera del Milan, concentrandosi sull’operato di Pioli e di Maldini.

Ieri sera il Milan ha trionfato in casa davanti ai propri tifosi. Vittoria ottenuta grazie alla rete messa a segno da Kalulu al 19esimo minuto del primo tempo, che è servita per battere i toscani. Gli uomini di Pioli hanno così ottenuto tre punti fondamentali per la classifica e per il proseguo della stagione. I rossoneri infatti sono consapevoli di avere un grande vantaggio sia sui nerazzurri che sui partenopei. I diretti rivali per il titolo hanno però una partita in meno da disputare e tutto potrebbe cambiare di nuovo.

Mancano pochissime partite al termine del campionato e perciò queste gare si riveleranno decisive per la classifica finale. Qualsiasi errore può essere decisivo e può decretare il sorpasso di una squadra su un’altra. Per tale motivo i rossoneri sono consapevoli di non poter più sbagliare e di continuare a fare quello che hanno messo in campo in queste ultime due giornate. La lotta per il titolo sta entrando nel vivo e alla fine riuscirà a trionfare la formazione che è riuscita a gestire meglio la situazione rispetto alle altre.

Proprio del successo del Milan ha parlato Fulvio Giuliani. Il giornalista è intervenuto a Sunday Morning su Sky Sport e ha dichiarato: "Quella di Pioli è una forza calma ed è qualcosa che in questa fase è perfetta per il Milan, che rispetto all’Inter sembra quella in grado di avere un po’ più di forza calma e i complimenti alla dirigenza del Milan facciamo bene ad amplificarli. Voglio citare un grande filosofo che è Albus Silente della Saga di Harry Potter alla fine della vita noi siamo definiti dalle scelte che facciamo e Paolo Maldini fece una grande scelta, mettendoci la faccia, probabilmente scontrandosi con qualcuno, preferì ad un profeta, bravissimo ma del tutto ignaro della realtà italiana, non l’usato sicuro ma un grande allenatore di casa nostra. Paolo Maldini si merita una specie di monumento equestre".