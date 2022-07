Bailey: “Credo che vedremo De Ketelaere in rossonero il prossimo anno”

La dirigenza del Milan continua a essere molto attiva sul mercato, alla ricerca dei giusti colpi da effettuare per rafforzare la rosa di Pioli. L’obiettivo principale di questa sessione continua ad essere Charles De Ketelaere , anche se nelle ultime ore si è arrivati a una situazione di stallo totale con il Bruges. Il club meneghino non vuole modificare la propria proposta (30 milioni di euro più due di bonus), mentre il club belga chiede 35 milioni. Mercoledì scorso Maldini e Massara si sono recati personalmente in Belgio per discutere della trattativa, ma le due parti non sono riuscite a raggiungere un compromesso.

La speranza è di poter raggiungere un’intesa in questi giorni, ma nel frattempo il Milan continua a monitorare anche altri profili così da non farsi trovare impreparato. Tuttavia dall’Inghilterra emergono buone sensazioni sulla riuscita dell’operazione tra il Milan e il Bruges. Secondo quanto riferito da Graeme Bailey , giornalista di 90min.com e ospite nel canale YouTube di One Leeds Fan Channel, Charles De Ketelaere sarebbe vicino a indossare la maglia rossonera . Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan per De Ketelaere ha iniziato la trattativa con un'offerta da 25 milioni, mentre il Bruges ne chiede 35. Penso che ora i rossoneri si siano spinti a 32”.

La trattativa potrebbe essere chiusa nel weekend: “Maldini è volato in Belgio l'altro ieri e questo significa che è in trattativa. Non sono così lontani. Anche Victor Orta, ds del Leeds, era a Bruges all'inizio di questa settimana. Il Milan in questa sessione si è visto sfumare delle trattative, come quella di Botman. Renato Sanches è un giocatore per cui ci stanno provando, ma non si è ancora arrivati alla chiusura. C'è un po' di frustrazione. Ma io credo che vedremo De Ketelaere in rossonero la prossima stagione. La strada è spianata per Charles al Milan: quando ti chiama un club così... Penso che De Ketelaere non sia mai stato così vicino al Diavolo: la trattativa potrebbe essere chiusa nel weekend".