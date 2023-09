Di Canio: “In Champions il Milan meritava di vincere, Newcastle fortunato”

Dopo la vittoria di sabato contro il Verona , il Milan mercoledì affronterà la trasferta di Cagliari , per la sesta giornata di Serie A . La prossima settimana invece tornerà la Champions League .

Il commento: "In Champions abbiamo visto che il Milan meritava di vincere. Solo una squadra ha giocato, ha cercato di costruire e di proporre gioco. Il Newcastle non ha fatto praticamente quasi niente, ha cercato solo di portare via il pareggio e alla fine ce l’ha fatta con un po' di fortuna".