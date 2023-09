Ranieri: “Ora sotto con il Milan che è fortissimo, sarà una battaglia”

In conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il tecnico del Cagliari ha parlato della sfida col Milan nel turno infrasettimanale

Dopo la vittoria con il Verona , il Milan tornerà in campo mercoledì alle 18:30 per affrontare il Cagliari all'Unipol Domus. Ieri la squadra rossoblù ha perso a Bergamo contro l'Atalanta, restando al penultimo posto a quota 2 punti .

In conferenza stampa, Claudio Ranieri ha guardato alla sfida con i rossoneri: "Gioca chi sta meglio, vedremo chi riusciremo a recuperare per il Milan . Pensiamo a recuperare prima di tutto le energie fisiche e nervose. Ci sono i cinque cambi che aiutano e hanno cambiato completamente le dinamiche del calcio. I ragazzi stanno lavorando bene, dobbiamo andare avanti con fiducia, senza paura di sbagliare e facendo ciò che prepariamo ".

