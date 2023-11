Di Stefano: “Momento complicato, serve un rimedio agli infortuni”

A Sky Sport, il giornalista ha analizzato il momento del Milan, dopo la sconfitta di ieri contro il Borussia Dortmund in Champions League

Serata davvero difficile quella di ieri per il Milan . I rossoneri hanno perso 3-1 con il Borussia Dortmund e ora la strada verso gli ottavi di Champions League si fa davvero difficile. A Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato del momento del Diavolo.

L'analisi: "Il momento del Milan è complicato. La classifica ci dice che in Champions League serve un filo di speranza, soprattutto per il problema degli infortuni. Il Milan è decimato e con 8 giocatori fuori, 9 con Thiaw, non riesce a esprimere gioco e fa fatica".