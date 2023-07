Di Stefano: “Il Milan deve completare la rosa, Gabbia andrà via”

L’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sul Milan in partenza per gli USA. Alcuni giocatori sono letteralmente...

Redazione Il Milanista

L’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sul Milan in partenza per gli USA. Alcuni giocatori sono letteralmente appena rientrati a Milanello, altri non lo hanno ancora fatto: le diverse situazioni.

“Il Milan non convoca questi giocatori già da ora perché se decidi di metterli fuori dal progetto tecnico il 20/25 agosto c’è talmente poco tempo per scegliere altre strade che i giocatori poi spesso rimangono, sperando di convincere l’allenatore. Tornato tutto il gruppo tranne CDK che torna domani e Kalulu che si aggrega negli USA. Il Milan deve completare la rosa e pensa che partirà nella tournée americana anche Gabbia, che non c’è dubbio che andrà via, il dubbio è solo Genova o Frosinone, perché serve numericamente”.

“Partirà anche Yacine Adli, anche lui probabilmente non rientrerà alla lunga nel progetto tecnico, ma oggi c’è bisogno numericamente di un giocatore come lui e proprio per questo partirà con la squadra”.