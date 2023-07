Milan, Lazetic non partirà per gli USA: nuovo prestito per lui

Marko Lazetic non partirà con il resto dei compagni per la tournée americana. Il Milan sta lavorando per trovargli una nuova squadra

Il Milan si sta allenando al centro sportivo di Milanello per prepararsi nel migliore dei modi alla prossima stagione. Mister Pioli ha riabbracciato in questi giorni anche i nazionali, rientrati dopo i giorni di riposo extra concessi dalla società.

Tra i giocatori che non partiranno per la tournée estiva c’è anche Marko Lazetic. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la società meneghina sta lavorando per una nuova cessione in prestito. Il giovane attaccante dovrebbe giocare la prossima stagione presso gli austriaci dell'Altach.