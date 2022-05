Di Michele: “Pioli l’allenatore che ha fatto meglio negli ultimi 2 anni”

L'ex attaccante David Di Michele ha parlato del Milan all'interno della lotta Scudetto. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex bomber David Di Michele che sul Milan ha detto: "Stefano Pioli ha fatto un gran lavoro nel tenere il gruppo compatto e far stare sul pezzo anche chi ha giocato poco o l'anno prima tentennava. Penso a Tonali, quest'anno il giocatore in più rispetto allo scorso. Ha dimostrato di avere grandissima personalità, come lo stesso Leao che di recente sta facendo partite di livello. E poi ha rivitalizzato Bennacer, Kalulu, Tomori... Oggi come oggi è l'allenatore che ha fatto meglio in Italia negli ultimi due-tre anni". Questele parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex bomber David Di Michele.

Anche Pietro Vierchowod ha parlato della lotta Scudetto

L'ex difensore Pietro Vierchowod ha parlato durante il programma targato Maracanà su Tutto Mercato Web Radio e sulla lotta Scudetto ha detto: "In questo campionato in cui secondo me il livello è davvero scarso può succedere ancora di tutto. Dico scarso perchè per esempio sia Napoli che Inter quando hanno avuto le loro grandi e ripetute occasioni per vincere si sono fermate. Questo campionato lo può vincere chiunque perchè nessuno ha fatto lo strappo. Non capisco perché la gente si arrabbia quando viene detto che il nostro campionato sia scarso, basta analizzare che siamo fuori da Champions League, Europa League e Mondiali".

Sulle colpe per il campionato dell'Inter

"Secondo me quando si ha una rosa più forte delle altre e non si vince purtroppo le colpe vanno anche sulla guida tecnica. Non dico che ha sbagliato a mettere la squadra in campo ma magari avvolte ci sono state scelte che non ho condiviso. Per esempio non avrei mai levato Barella a Bologna ma io non sono un allenatore è solo una mia opinione". Queste le parole dell'ex difensore Pietro Vierchowod il quale ha parlato durante il programma targato Maracanà su Tutto Mercato Web Radio e si è espresso sulla lotta Scudetto.