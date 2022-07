Di Marzio: “De Ketelaere vuole solo il Milan, il Leeds lo ha capito”

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul mercato del Milan e in particolar modo su Hakim Ziyech ha detto: " Il Milan sapeva che Ziyech voleva trattare il suo futuro da solo con i suoi avvocati I contatti vanno avanti da tempo e l'intesa va trovata col Chelsea".

"Deve essere ancora trovato l'accordo con il Brugge, c’è distanza tra le parti. Inoltre, nelle ultime ore, il Leeds si sarebbe rassegnato perché ha capito che il giocatore vuole il Milan. Ora sta ai rossoneri fare il rilancio giusto . In aggiunta, filtra che il giocatore ed i suoi agenti vorrebbero delle garanzie tecniche, vorrebbero la titolarità e la continuità di impiego". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale si è espresso sul futuro di Hakim Ziyech e Charles De Katelare con il primo che ha dato il ben servito ai suoi procuratori per rappresentarsi da solo e con il secondo che appare sempre più vicino ai rossoneri.

Gazzetta.it ha intervistato in esclusiva l'ex tecnico di Hakim Ziyech, vale a dire Rène Hake, il quale sul trequartista marocchino ha detto: "Che colpo sarebbe per il Milan? Totale. Lui a destra, Leao a sinistra e uno tra Ibra, Giroud e Origi davanti. Gol a raffica per tutti. Hakim è l’assist man perfetto. I suoi pregi? Tocco di palla, dribbling e visione di gioco. Calcia anche le punizioni. Ama forzare la giocata però, forse troppo, ma il rischio fa parte di lui". Queste le parole di Rène Hake riportate da Gazzetta.it che ha intervistato in esclusiva l'ex tecnico di Hakim Ziyech.