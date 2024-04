Di Marzio: “T.Motta ha un accordo con la Juve, il Milan lo vorrebbe ma…”

In esclusiva nel corso del programma di SkySport 'L'Originale', ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che si è espresso sulla situazione legata ai tecnici di Milan e Juve .

"Il Milan se potesse scegliere prenderebbe Thiago Motta , questo lo specifico perché prima non l'ho detto. Lui ha l'accordo con la Juve ". Queste le parole in esclusiva nel corso del programma di SkySport 'L'Originale', dove ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

