Di Marzio: “Per il rinnovo di Ibra ci siamo, la firma settimana prossima”

Il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Zlatan Ibrahimovic aggiornandoci sul suo rinnovo

In esclusiva a "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, ha parlato il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio il quale su Zlatan Ibrahimovic ha detto: “"Per Zlatan, la firma è prevista per l'inizio della prossima settimana. Il contratto sarà strutturato con una parte fissa bassa, da 1 milione di euro, più bonus legati ad assist e gol. Un contratto ad obiettivi personali. Il Milan aspetta poi anche la prossima settimana per De Ketelaere. Domenica c'è la finale di Supercoppa ed il Milan, per rispetto, vorrà chiudere l'operazione da lunedì". Queste le parole in esclusiva a "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, dove ha parlato il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che si è espresso sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Pippo Inzaghi si presenta – Alla Reggina per rilanciarsi

L'ex stella del Milan Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa durante la sua presentazione alla Reggina: “Sono molto orgoglioso di essere qui oggi, sapevo da dove saremmo dovuti partire in questa piazza, ma rimboccandoci le maniche con questa proprietà e questa tifoseria, possiamo fare bene e il mio contratto dimostra quanto ci creda. Chiedo pazienza all'inizio perché per diventare vincenti serve che tutte le componenti viaggino nella stessa direzione, l’inizio sarà complicato e mi spiace giocare le prime due fuori casa perché l’arma in più in questo momento sarebbe il calore della piazza”.

Ancora le parole di Pippo Inzaghi

“Qui ci sono tutte le basi per fare bene. Sapete che qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano, per me era difficile ripartire, ma qui ho trovato un presidente che ha una grande umanità e una grande voglia di fare bene. Mi ha convinto il fatto che mi sono sentito voluto a tutti i costi, ero a Formentera con mio figlio e la mia compagna e stavo bene, ero contento di stare fermo e volevo un periodo di serenità. Se questa società non avesse fatto quello che ha fatto non sarei qui. Un tempo andavo ovunque a piedi, ma poi ho preso delle mazzate e ho cambiato atteggiamento. C'è un progetto triennale, ma ci teniamo a far vedere il prima possibile una Reggina competitiva". Queste le parole di Pippo Inzaghi.