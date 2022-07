Di Marzio è sicuro: “Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma!”

“L'attaccante argentino resta in Serie A: dopo le esperienze con le maglie di Palermo e Juventus, ora per lui c'è quella in giallorosso con la maglia della Roma. Josè Mourinho lo aspetta a Trigoria ". Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul futuro di Paulo Dybala che era stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane e che ora sembra molto vicino dal diventare un nuovo giocatore della Roma.

Nella giornata di ieri il difensore Mattia Caldara è stato ceduto in prestito dal Milan allo Spezia. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero a riguardo: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara allo Spezia Calcio. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima Stagione Sportiva". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla cessione in prestito dal Milan allo Spezia del difensore Mattia Caldara.