Di Marzio: “Castillejo si sta avvicinando alla Sampdoria”

Gianluca Di Marzio ha parlato di Samu Castillejo e del suo futuro. Sentite le sue parole tramite Twitter

Redazione Il Milanista

Tramite il proprio profilo Twitter è intervenuto Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato per Sky Sport ha detto: "Samu Castillejo verso la Sampdoria”. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi minuti, per una trattativa che potrebbe definirsi proprio nelle ultime ore di mercato.

Tira e molla per lui

Samu Castilejo è in uscita dal Milan già dall'estate. La società rossonera ha cercato in tutti i modi di piazzarlo senza riuscirci. 6 mesi passati più in panchina che su un rettangolo di gioco. Ora il suo futuro potrebbe essere non più a Milano. Prima il Genoa, ora sarebbe la Sampdoria ad averlo messo nel mirino. Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Sarà una lotta contro il tempo per risolvere le questioni burocratiche e poi il rossonero Samu Castillejo potrebbe diventare un nuovo giocatore della Sampdoria.

Massimo Brambati ha parlato del mercato del Milan

“Dejan Kulusevski? A Parma e a sprazzi alla Juve ho visto qualità. Però chi lo vive tutti i giorni magari può percepire mancanza di personalità o altro. E' certa una cosa, che è arrivato in un momento particolare della Juve, con un non allenatore come Andrea Pirlo prima e con un tecnico come Allegri che ha dovuto ricostruire tutto e ci sono state difficoltà iniziali. Al Tottenham uno così serviva e potrà dimostrare lì il suo valore. Al Milan avrebbe potuto fare comodo".

Sulla seconda parte di stagione del Milan

"Dalla Juventus ci sono 7 punti, non sono un'enormità. Certo, la Juve non deve più sbagliare. Il Milan? Non conosco la condizione economica, ma pesano le mancate entrate di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, continuo a dirlo. E ora si avvicina anche Franck Kessiè e Alessio Romagnoli. Questi sono ammanchi economici importanti. Vuol dire che puoi anche aver lavorato bene nello spendere ma non nelle uscite".