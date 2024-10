Ancora Spalletti: “Di Lorenzo giocatore super forte, lo arretri e fa doppietta”

In conferenza stampa dopo la vittoria su Israele ha parlato il ct Luciano Spalletti che ha detto: “Se Ricci e Fagioli hanno avuto un diverso impatto sulla gara? Fagioli ogni tanto trascina un po' la palla e non si accorge della densità che gli fanno addosso. Ha giocato una buonissima partita, ha perso quella palla lì che l'ha messo in difficoltà facendolo giocare con un po' di apprensione. Non era più tranquillo ed è per quello che l'ho tolto. Ricci ha fatto vedere un'altra volta di saper giocare in quel ruolo lì".