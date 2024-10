Calciomercato Milan | Scambio da pazzi: “Via Theo Hernandez e arriva…”

Non ci sono dubbi sul fatto che il futuro di Theo Hernandez condizionerà pesantemente i prossimi passaggi di mercato in casa Milan. Rinnovo a cifre molto importanti o addio? Per quanto riguarda la prima opzione, ci sono poche novità. E già questa è un'indicazione importante, vista la scadenza di contratto fissata attualmente al 2026. Poi le ultime parole dell'entourage del terzino francese fanno capire quanta distanza e freddezza ci sia al momento tra le parti. Ecco allora che la seconda ipotesi, quella della cessione, prende sempre più corpo e consistenza. Su Theo Hernandez hanno acceso i fari club del calibro di PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, non squadre qualsiasi. Ma l'aspetto più importante per il Milan sarebbe con chi sostituire uno come Theo. E da questo punto di vista, le ultime news di calciomercato di casa Milan parlano di opzioni da pazzi: eccole tutte, una dopo l'altra <<<